顧客宅から現金を奪い放火したとして強盗殺人未遂などの罪に問われ、一審で懲役１８年の判決を受けた野村証券の元社員の男が控訴しました。 野村証券の元社員の被告（３０）はおととし７月、顧客の８０代夫婦が住む広島市内の住宅で現金合わせて約２６００万円を奪うなどし、妻がいる部屋に火をつけ殺害しようとした罪に問われています。 一審の広島地裁は「意図的とは認められないが、放火による危険性は認識していた」として殺