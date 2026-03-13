＜台湾ホンハイレディース2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第2ラウンドが進行している。開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉が1イーグル・4バーディ・2ダブルボギーの「70」をマーク。日本勢トップのトータル3アンダー・単独首位でホールアウトしている。〈連続写真〉左ツマ先に注目！コンパクトトップを作る佐久間朱莉スタートの1番パー5で幸先良く