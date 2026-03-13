国内女子ツアー開幕戦で見事優勝を果たした佐久間朱莉。開幕戦で、実はバンカー打ちを繰り返していた姿が印象的だった。その真相をお伝えする。【連続写真】体幹で始動した後、右肩を下げずにクリーンに打つ佐久間朱莉のアプローチショット◇◇◇開幕戦の初日のスタートから3日目の8番までの44ホールを連続ボギーなしで回りツアー記録を達成した上に、見事優勝を果たした佐久間朱莉。際立っていたのは、リカバリー率1位88.89