3月13日未明、新潟市で住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。【記者リポート】「火事は住宅街の一角にある家で起きました。住宅の外壁は黒く焼け焦げてしまっています」13日午前4時半すぎ、新潟市東区有楽の住宅で「火が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、2階建ての住宅を焼き、焼け跡から1人の女性の遺体が発見されました。【近くに住