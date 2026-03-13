農林水産省によりますと、今月2日から8日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は前の週より60円安い4013円でした。4週連続の値下がりで、去年の同じ週と比べると64円安い価格です。平均価格が前の年の同じ時期を下回るのは、2022年に調査を始めて以来、初めてのことです。一方、同時に発表された業者間での取引価格の代表的な指標である相対取引価格も、前の月より409円安い、3万5056円となりました。4か月