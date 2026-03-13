お笑いコンビ・TKOの木本武宏（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。実家の車工場「キモトモータース（木本自動車）」の手伝いを始めて2ヶ月が経過した現在の心境と、試行錯誤しながら再建に励む様子を明かした。【写真】80年続く実家の車工場を手伝うTKOの木本武宏木本は1月の投稿で、80年続く家業を手伝うことを決めたと報告。芸人の仕事と両立して家業再建へ向き合う覚悟をつづっていた。この日の投稿では「実家のキ