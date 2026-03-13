アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから14日で2週間となります。イスラエル・ネタニヤフ首相の元側近が取材に応じ、戦闘はあと1か月は続くと話しました。イスラエルのネタニヤフ首相の元側近が12日、インタビューに答え、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は成功していると強調しました。元イスラエル軍少将ヤコブ･アミドロール氏「我々はイランの核開発能力をほぼ完全に破壊している。長距離ミサイルの製造