WBCベネズエラ代表のルイス・アラエス選手が日本時間13日、日本代表との準々決勝が開催されるローンデポ・パーク（米/マイアミ）での練習後にインタビューに応じ、日本代表について話しました。アラエス選手はMLBで3年連続首位打者を獲得。今大会は4試合で3番を務め、14打数7安打、2本塁打、9打点、打率.500。フォアボールは2つマークし三振数はわずかに1個とベネズエラの打線をけん引している選手です。15日に準々決勝で対戦する