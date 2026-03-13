女優〓石あかり（23）が13日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。主人公のトキを演じたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のクランクアップの様子からドラマを振り返った。テレビ初公開の映像を含めた「ばけばけ」の2月7日のクランクアップの様子がVTRで流された。VTR中、〓石は号泣して声を震わせながらも笑顔をまじえてあいさつ。「朝ドラのヒロインは私の小さいころからの夢でした。なんか今はそんなのどう