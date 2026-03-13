4月2日 配信予定 「DREDGE+」 Appleは、サブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて4月2日に配信予定のタイトル情報を公開した。 4月は漁船を操作し深海の生物が息づく不思議な島々で漁をする「DREDGE」の完全版「DREDGE+」がラインナップに追加。過去にリリースされたコンテンツがセットになっており、極寒のバイオーム「ペイルリーチ」や、2つの特別な初期アイテムが手に