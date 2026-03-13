イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーが、フランス１部パリ・サンジェルマンのフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレを狙っていると、スペインメディア「フィジャヘス・ネット」が報じた。同メディアは「マンチェスターＣは、最も厳しい試合で違いを生み出せる選手を探しており、ＰＳＧの選手は、まさにその条件にぴったり当てはまる。彼のスピード、ドリブル能力、そして攻撃における創造性は、イングランド