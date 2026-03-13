メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県鳥羽市の沖合で船が衝突し2人が死亡した事故で、逮捕された貨物船の航海士の女性が処分保留で釈放されました。 2月20日、三重県鳥羽市国崎町の沖合で、貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」が衝突し、釣り客の谷口幸吉さん(84)と中川元弘さん(67)が死亡、10人が重軽傷を負いました。 鳥羽海上保安部は「新生丸」を操縦していた2等航海士の女性(21)を業務上過失致死などの疑いで逮捕し