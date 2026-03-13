スポーツ・コンベンションセンターの整備 鹿児島県が鹿児島港本港区に計画する新たな総合体育館=スポーツ・コンベンションセンターを巡って、設計業務の最優秀提案者には、「吊り屋根構造」を提案した「梓設計・SUEP・東条設計共同企業体」がすでに選ばれています。 県は13日、2次審査に残った5つの企業体の詳しい採点結果を公表しました。 県は鹿児島市のドルフィンポート跡地に、スポー