はたして自衛隊のホルムズ海峡派遣はあるのか。米・イスラエル軍によるイラン攻撃でホルムズ海峡が封鎖され世界のエネルギー供給に影響が出ている。2026年3月13日放送の情報番組「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は日米首脳会談で日本が自衛隊派遣を求められた場合のことについてとりあげた。「派遣を求められる可能性はある」と元自衛隊指揮官高市首相は国会で機雷除去での（自衛隊の）事前展開は想定していない