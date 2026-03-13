メ～テレ（名古屋テレビ） 12日夜、三重県四日市市で男性が車にひき逃げされ、大けがをしました。警察は59歳の男を逮捕しました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、四日市市の大工・泉家弘明容疑者（59）です。 警察によりますと、泉家容疑者は12日午後8時25分ごろ、四日市市羽津の交差点で軽トラックを運転中、自転車で横断歩道を渡っていた男性（23）に衝突し、腰の骨などを折る大けがをさせたにもかかわ