AIは誰にでも「あなたは正しい」と言ってしまうのか。TikTokで流行しているパロディ動画「ChatGPT to someone right now」は、AIが人間の問題行動まで肯定してしまう状況をブラックユーモアで描き出している。「あなたはただ関係を終わらせただけじゃない。メッセージを残したんだ。『私は幸せになる権利がある』っていうメッセージを。そして正直に言うと、その感じ、めちゃくちゃリアルだよ」どこかで今この瞬間、ChatGPTが、あ