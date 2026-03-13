アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/13営業日時点＝ 上海重油 1.75％ 上海異形鉄筋 0.54％ 大連ポリエチレン 0.29％ 上海銅 -0.25％ 大連とうもろこし -0.37％ 上海ゴム -1.19％ ＊数値は前日比％