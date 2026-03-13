野球日本代表・侍ジャパンは、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)の準々決勝で、ベネズエラと対戦する。試合開始は3月15日10時から。Netflixでは9時15分から配信開始。ラジオではニッポン放送に加え、文化放送でも10時から生中継される。 準々決勝はアメリカ・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークが舞台。プールCを全勝で通過した侍ジャパンと、プールDを2位で通過したベネズエラが激