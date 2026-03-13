◆オープン戦ロッテ３―２西武（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・藤原恭大外野手（２５）が「１番・右翼」でフル出場。４打数４安打２打点をマークして、５連敗阻止に貢献した。２点を追う５回１死満塁で西武・武内から中前に適時打。２―２の同点で迎えた８回２死二塁では、左中間に決勝の適時二塁打を放った。オープン戦は１０試合で３１打数１４安打、打率４割５分２厘、１本塁打、６打点と好調。「結果はあまり意識し