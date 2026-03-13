◆オープン戦ヤクルト―オリックス（１３日・神宮）オリックス・山岡泰輔投手が、５回５安打２失点（自責１）、４奪三振で降板した。先発再転向後、４度目の実戦登板で最速は１４４キロを計測した。初回、先頭の長岡に右前へ運ばれると、丸山和から空振り三振に奪う間に二盗を決められ、１死一、二塁のピンチを招く。続く増田に四球を与えたが、オスナを遊ゴロ併殺に仕留め、無失点で切り抜けた。２回、１死から武岡に右翼