プロ野球・ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡は開幕前日の１３日、ＤｅＮＡ戦（１４日午後１時半開始）に向けて会場のちゅ〜るスタジアム清水で調整した。開幕戦の先発が決まっている前巨人の笠島尚樹投手（２３）が、軽めの調整を済ませた。初のオープニングゲームの先発に指名された右腕は、キャッチボールのあとランニングなどで汗を流した。加入２年目で初めて任された大役。３月初旬に伝えられ「指名していただいて