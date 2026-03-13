アウトドア用品ブランドのコールマンを展開するニューウェルブランズ・ジャパン合同会社と、日本サッカー協会（JFA）が「ＪＦＡソーシャルバリューパートナー契約」を締結し、両者によるコラボプロジェクト説明会が１３日、都内のＪＦＡサッカー文化創造拠点「ｂｌｕｅ―ｉｎｇ！」で開催された。説明会にはコールマンの中里豊社長、ＪＦＡの湯川和之専務理事が登壇。コールマンのアウトドア用品を活用し、「ＪＦＡキッズフェ