お笑いコンビ・天才ピアニストが、琵琶湖を望む滋賀県守山市の大型ショッピングモール・ピエリ守山で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。ピエリ守山といえば、かつては「明るい廃墟」と呼ばれるほど苦境に立たされ、一時はテナント数がわずか3店舗にまで激減したことで有名なショッピングモール……。 しかしピエリ守山は、2014年に屋外大型アスレチックや、日帰り温泉、フィット