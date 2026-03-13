10万人に1人という難病『脳動静脈奇形』を患い、昨年3月に「准看護師資格」を取得したことを公表している俳優・間瀬翔太さんが自身のブログを更新。3月8日未明に、救急車で病院へ運ばれた経緯を綴りました。【写真を見る】【 10万人に1人の難病・間瀬翔太 】救急搬送された詳細を報告「金属のハンマー？で何かを叩いてる様な音が聞こえてきたんです」【脳動静脈奇形】間瀬さんは「僕は心身共に何も問題は無く元気です！！」とし