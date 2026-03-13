元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）の次女で女優の白河れい（23）が13日までに身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。白河は「未だに慣れないハイトーン」とつづり、明るい金髪ヘアの自撮りを投稿。白い肌に艶やかな黒髪がトレードマークだったが、舞台「プレゼント・ラフター」の役作りで金髪にしており、これにファンからは「レイちゃん凄く可愛い」「似合っててとっ