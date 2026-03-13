乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売することを記念して、16日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。【一覧画像】坂道市場最大規模！川崎桜1st写真集『エチュード』パネル展番組タイトルは『乃木坂46 川崎桜1st写真集 エチュード発売記念生配信！早くも桜開花宣言だよ◆（◆＝ハート）春らんまんの月曜に