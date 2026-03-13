歌手の小柳ルミ子さん（73）がデビュー55周年を記念した楽曲を発表し、これまでの波瀾万丈な芸能人生についてインタビューで赤裸々に語りました。人間不信に陥り引退を考えた時期、愛犬との別れによる深い悲しみ、そして新たな家族との出会いまで。73歳の今も歩み続ける?小柳ルミ子?の素顔に迫りました。【写真を見る】【独自】小柳ルミ子歌手デビュー55周年「人間不信になって…」波瀾万丈の芸能人生「心療内科に通った