お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。スタッフへの手作り弁当を披露した。モモコは「今日も、ロケにラジオにと1日働いてます」と書き出し、「昨日のスタッフさんへの手作り弁当は、こんな感じのおかずでした」と写真をアップ。「山之内すずちゃんにもお弁当渡したら、TBSテレビ『ひるおび』で紹介してくれました」と明かし、「すずちゃんありがと」とつづった。タレントの山