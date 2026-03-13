【台北共同】トランプ米政権が大統領訪中後に台湾への武器売却を承認する可能性があるとの報道を受け、台湾国防部（国防省）は13日、「武器購入を円滑に進めるため、引き続き米国と緊密に連絡を取る」とコメントした。