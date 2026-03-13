ソフトバンク、ブルージェイズなどでプレーした独立リーグ・栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則（44）が13日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンについての元テレビ朝日社員・玉川徹氏の指摘に「一理どころか百理ある」とうなずく場面があった。過去5回の大会で、日本は川崎氏が出場した2006、09年大会と前回23年大