きのう、閉幕した全人代＝全国人民代表大会で、43兆円にのぼる国防費を承認し、軍事力増強を誇示する中国ですが、足下では軍幹部の相次ぐ失脚など、混乱が続いています。この事態に今、アメリカのCIAが動き出しています。「指導者たちが本当に守っているのは、彼ら自身の利益だけだ」中国軍の将校とみられる男性。軍の現状を嘆き、子どもの将来を案じます。「指導力を持つ者は必ずや警戒され、容赦なく抹殺される。私は娘の未来を