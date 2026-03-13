なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。なにわ男子にとって関東で初の冠番組となった前身の『まだアプデしてないの？』から数えると、2026年4月でスタートから丸5年が経過する。丸5年という節目を記念し、なにわ男子のメンバーが囲み会見に出席。『なにわ男子の逆転男子』の3周年記念、そしてグループのデビュー5周年も記