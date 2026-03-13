3月13日（現地時間3月12日）、クリプト・ドットコム・アリーナで行われたロサンゼルス・レイカーズvsシカゴ・ブルズの一戦で、八村塁と河村勇輝が出場。バスケットボール“世界最高峰の舞台”NBAで、日本人対決が実現した。 レイカーズの主力として活躍する八村は先発出場し、40分13秒のプレータイムで15得点を記録。一方、ベンチ入りしていた河村も第2クォーター途中からコ