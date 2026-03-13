NHK連続テレビ小説『ばけばけ』から『風、薫る』への朝ドラバトンタッチセレモニーが3月13日、東京・渋谷のNHK放送センターにて行われ、『ばけばけ』主演の髙石あかり、共演のトミー・バストウ、『風、薫る』主演の見上愛、上坂樹里が出席した。 参考：『風、薫る』見上愛×上坂樹里が誓う最強バディへの決意「2人でいるからこそできること」 現在放送中の連続テレビ小説第113作『ばけばけ』は、