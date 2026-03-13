３月２５日付で東証グロース市場に新規上場予定のジェイファーマの公開価格が８８０円（仮条件８４０～９００円）に決定した。 同社は、杏林大学発の創薬ベンチャー。創業者である遠藤仁氏（現杏林大学名誉教授）が杏林大学で開始した細胞膜輸送タンパク質（トランスポーター）に関するゲノム創薬研究の成果を基盤として設立し、なかでも必須アミノ酸トランスポーター「Ｌ