imaseが2024年にリリースした楽曲「Shine Out」が、ソフトバンクのWEB動画『動きだせば、景色は変わる。』篇に起用された。 （関連：【映像あり】imaseの楽曲「Shine Out」起用、ソフトバンクWEB動画『動きだせば、景色は変わる。』篇） 本映像は、REAL AKIBA BOYZのメンバーである龍演じる高校生の主人公 こうへいが、ダンス未経験ながらも選抜メンバー入りを目指して猛練習を重ね、挫折を乗り越えていく