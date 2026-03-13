３月２５日付で東証グロース市場に新規上場予定のベーシックの公開価格が、仮条件（８３０～８７０円）の上限である８７０円に決定した。 同社は、企業に存在する一連の業務プロセス（ワークフロー）を対象に、その「見える化」「標準化」「自動化」などのＤＸを推進するワークフローカンパニー。特に、マーケティングに代表されるフロントオフィス領域（マー