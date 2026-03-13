日本気象株式会社は3月12日（木）、全国約1,000カ所のソメイヨシノを対象とした「2026年桜の開花・満開予想（第8回）」を発表した。国内で最も早く開花するのは名古屋で、3月17日（火）頃の予想。 春先の気温が高く、今シーズンは全国的に平年より開花が早くなるという。3月17日（火）に名古屋で開花がスタートし、次いで東京と高知が3月19日（木）頃に開花する見込み。東京に関しては平年より5日早い開花予想とな