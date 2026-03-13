Appleの「AirTag（第2世代）」が、Amazonで14%OFFのセール中となっている。3月13日（金）現在、参考価格が4,980円のところ、4,299円で購入可能だ。 iPhoneの「探す」アプリなどを利用して、大まかな場所を特定できる紛失防止タグの第2世代モデル。スピーカー音量が50%大きくなり、聞き取りやすいチャイムを採用するなど改良されている。 1月26日（月）の発表時に話題となった超広帯域チップで探索範囲が