部下から、「どうしようもない悩み」を相談されて困ったことがある人もいるかもしれません。特に経験の乏しい若手社員は、自分ではどうしようもないことでもくよくよ悩んでしまいがち。そんなとき、デキる上司はどうアドバイスするのでしょうか？（ギックス共同創業者田中耕比古）「そこで悩んでも仕方ないのに……」デキる上司が部下にかける言葉とは？部下の相談に乗っていると、そこで悩んでも仕方ないだろう……というとこ