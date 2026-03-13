【おしえてビックさん・39】家事の中でも毎日の掃除は、負担やストレスの大きい家事と言われています。そんな中、ゴミや汚れに気づいたとき、手軽に掃除できるスティッククリーナーが人気です。1カ月に1回の頻度のゴミ捨てで済むドック付きモデルもあります。ただしドック付きは上位モデルがほとんどなので、慎重に選びたいものです。そこで、ビックカメラ新宿東口店で家電コーナー販売員の尾崎明文（おざき・あきふみ）さんに、お