軽トラックではねた相手に「ごめんなさい」と言ってから逃走。ひき逃げの疑いで大工の男が逮捕されました。三重県警によりますと、四日市市の大工・泉家弘明容疑者(59)は12日午後8時半ごろ、四日市市羽津で横断歩道を自転車で渡っていた男性(23)を軽トラックでひき逃げし、大ケガをさせた疑いが持たれています。男性(23)は、腰椎や胸椎を骨折しました。泉家容疑者は男性をはねた後、「ごめんなさい」と一度声をかけたものの