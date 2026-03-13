【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子のメンバーが、テレビ朝日系『なにわ男子の逆転男子』の放送丸5年という節目を記念し、囲み会見に出席した。 ■初の番組イベント開催決定！ 恒例企画の生対決やスペシャルライブも なにわ男子の冠番組として毎週土曜午後に放送中の『なにわ男子の逆転男子』。2021年4月に前身番組『まだアプデしてないの？』としてスタートし、2023年に『なにわ男子の逆転男子』