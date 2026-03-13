13日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万757枚だった。うちプットの出来高が6518枚と、コールの4239枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の537枚（1円高61円）。コールの出来高トップは6万円の418枚（85円安200円）だった。 コールプット 出来高前日比