13日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1426枚だった。うちプットの出来高が976枚と、コールの450枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の135枚（15円高395円）。コールの出来高トップは7万円の57枚（30円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格