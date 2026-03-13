13日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は53枚だった。コールの合計出来高は33枚。コールの出来高トップは5万3750円の10枚（3305円）だった。プットのの合計出来高は20枚。プットの出来高トップは2万750円の7枚（65円）だった。 コールプット 出来高前日比 価