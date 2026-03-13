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日経平均株価 始値53587.30 高値54065.31 安値53286.69 大引け53819.61(前日比 -633.35 、 -1.16％ ) 売買高26億8242万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆6314億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は633円安と続落、一時5万3200円台まで下落 ２．イラン情勢警戒しWTI価格は一時1バレル＝98ドル台