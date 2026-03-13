ジェイテック [東証Ｓ] が3月13日大引け後(17:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は13円(前期は10円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年3月期通期連結業績予想につきましては、従前の安定的な顧客ニーズに加えて、大型プロジェクトをはじめとした拡大路線や、当社事業の基軸である技術職知財リース事業の発展的施策からの相乗効果