米ポッドキャスト『ドジャース・テリトリー』は12日（日本時間13日）、佐々木朗希投手に関する話題を取り上げた。ワールドシリーズでの快投劇を経て、春季キャンプの登板を分析。「先発投手としてある程度の猶予を与えるべき」と長期的視野で育成する方針を推奨した。 ■「ドジャースは我慢する余裕がある」 メジャー2年目を迎える佐々木は「ワールド・ベースボール・ク