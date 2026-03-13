指宿市の水迫畜産が不適正表示した牛肉が、鹿屋市と枕崎市のふるさと納税返礼品にも含まれていたことが新たに分かりました。今回の不正表示された牛肉が返礼品とされていたのは、鹿児島市・姶良市・南九州市・指宿市・枕崎市・鹿屋市の6市となりました。自治体は返礼品の受付停止や寄付者特定を急ぎ、今後の対応を検討しています。